عضو مجلس النواب الهادي الصغير: – إذا تم إقرار جدول المرتبات سوف يكون للحكومة ال

عضو مجلس النواب الهادي الصغير:
– إذا تم إقرار جدول المرتبات سوف يكون للحكومة الليبية فتحي باشاغا وهي التي ستنفذ هذا القانون.
– مجلس النواب منح الحكومة الليبية الثقة ولا تنازل عنها، وستمارس هذه الحكومة مهمامها من مدينة طرابلس.
– رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يناقش مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة في القاهرة، تذليل الصعاب للوصول إلى مشروع دستور متكامل.
– الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا لا تنازل عنها إطلاقا ولا يوجد على ذلك أي نقاش مع مجلس الدولة أو غيره.
– عقيلة سيناقش معالجة المسار الدستوري وما توصلت إليه لجنة المسار الدستوري، وتوصلنا إلى نقاط عديدة تم الاتفاق عليها.
– الغاية من لقاء عقيلة والمشري، تذليل النقاط الخلافية والوصول إلى دستور كامل وشامل لعرضه إلى الاستفتاء الشعبي.
#ليبيا_24
2022-08-16 01:17:05
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