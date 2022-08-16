المسؤول بإدارة الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي، أشرف المحجوب:

– البلاد تشهد انفلات واضح، سمح لـ عدد من التجار الفاسدين تمرير بضائع ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك من خلال اعتماد الرشاوى، أو الاستعانة بقدرات المجموعات المسلحة القائمة على التدخل.

– بماذا يمكن معاقبة أي متجاوز؟ والعقوبات المقررة في القانون بالية، ولم تعد تناسب تطور الأوضاع في البلاد، فقد سُنّت منذ عام 1972، ولم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت حتى الآن.

– بعض الغرامات التي تُفرض لا تساوي اليوم ثمن وجبة غذائية في أحد تلك المطاعم. وبعد دفع الغرامة، يسمح للمخالف بإعادة فتح مطعمه أو محله على الفور، ليتكرر نفس الأمر مجدداً.

– غالبية العاملين في المطاعم ليس لديهم خبرة بتحضير الأطعمة، ولا يملك معظمهم شهادات صحية، علاوة على عدم توفر الشروط اللازمة في المطاعم ومنها درجات الحرارة المناسبة لحفظ المواد الغذائية.

– أزمة انقطاع الكهرباء ساهمت في تعقيد الأوضاع في ظل عدم القدرة على حفظ اللحوم.

#ليبيا_24

2022-08-16 00:36:30

1660610190