المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: – أنطونيو غوتيريش سيواص

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك:
– أنطونيو غوتيريش سيواصل قدر الإمكان في عملية اختيار مبعوث جديد له في ليبيا.
– غوتيريش، يبذل كل ما يستطيع في سبيل المضيّ قدمًا في تعيين المبعوث.
– الأمانة العامة على اتصال دائم مع البعثة الليبية حول هذا الموضوع.
– تعيين رئيس جديد للبعثة في ليبيا ليس مسألة ليبية فقط، بل هي عملية يقوم خلالها مجلس الأمن الدولي بمنح تفويض استنادًا إلى تبادل خطابات بين الأمين العام ورئيس المجلس.
– بعد وصول خطاب من رئيس مجلس الأمن يبلغنا فيه بأنه أحيط علمًا بالموضوع، بما يعني عدم وجود اعتراض من قبل أي عضو بالمجلس، نكون قد وصلنا إلى اسم المرشح.
– المنظمة لم تعلن بعد عن اسم أي مرشحا، آملًا إيجاد مرشح مقبولاً من جانب الأطراف المعنية.
#ليبيا_24
2022-08-16 03:15:15
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