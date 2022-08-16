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#عاجل// السفارة الأمريكية: – نحث حكومة الدبيبة، على مواصلة التعاطي مع المؤسسات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

#عاجل// السفارة الأمريكية:

– نحث حكومة الدبيبة، على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

– نورلاند واللافي، اتفقا على أنّه يتعيّن على كافة الأطراف، تجنّب أي خطوة من شأنها إثارة العنف.

– نورلاند أشاد بتفاعل المجلس الرئاسي مع القادة الرئيسيين، وتطرق إلى المناقشات المكثفة في أنقرة والقاهرة وليبيا.

– نورلاند أثنى أيضًا على المجلس الرئاسي، لعمله على تعزيز المصالحة الوطنية، ورحب بدور الاتحاد الإفريقي في هذا الصدد.

#ليبيا_24

2022-08-16 11:00:38

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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