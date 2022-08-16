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قالت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز “إن ال

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز “إن المجلس الأعلى للدولة شغل منصبه لأكثر من 10 سنوات، ومجلس النواب لأكثر من 8 سنوات وعليه، فإن فترة صلاحيتهما قد انتهت منذ فترة طويلة”، مطالبة المجلسين بتحمل مسؤوليتهما وتقديم التنازلات اللازمة والاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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