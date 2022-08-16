قالت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز “إن المجلس الأعلى للدولة شغل منصبه لأكثر من 10 سنوات، ومجلس النواب لأكثر من 8 سنوات وعليه، فإن فترة صلاحيتهما قد انتهت منذ فترة طويلة”، مطالبة المجلسين بتحمل مسؤوليتهما وتقديم التنازلات اللازمة والاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري.
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قالت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز “إن ال
قالت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز “إن المجلس الأعلى للدولة شغل منصبه لأكثر من 10 سنوات، ومجلس النواب لأكثر من 8 سنوات وعليه، فإن فترة صلاحيتهما قد انتهت منذ فترة طويلة”، مطالبة المجلسين بتحمل مسؤوليتهما وتقديم التنازلات اللازمة والاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري.
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