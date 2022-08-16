عضو ملتقى الحوار السياسي، زهراء لنقي:

– من المؤسف “ما تقوم به حكومة الدبيبة عبر أدواتها في الخارجية وبعثتها في نيويورك من عرقلة لتسمية مبعوث جديد للبعثة بعد سنة كاملة من الانسداد داخل مجلس الأمن.

– ذلك الأمر يأتي بهدف استدامة الأمر الراهن واستمرار المنسق زيننغا في إدارة الملف الليبي؛ بحجة أن باثيلي الذي أشرف على إعداد التقرير الاستراتيجي لاصلاح بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على غير دراية بالملف الليبي!.

– كنا قد حذرنا مرارا من محاولات حكومة الدبيبة عرقلة العملية السياسية وما نتج عنه من تطبيع للفساد في العملية التي تقودها الأمم المتحدة التي منوط بها تنفيذ القانون الدولي.

– خطورة هذه الحكومة تكمن في تصورها بأنها قادرة على شراء أي شيء بما في ذلك الأمم المتحدة دون محاسبة!.

– آن أوان فتح ملفات فساد العملية السياسية في ليبيا بما في ذلك من تورط فيها من موظفين دوليين في بعثة الأمم المتحدة!.

#ليبيا_24

2022-08-16 10:46:29

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