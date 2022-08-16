مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السابقة ستيفاني ويليامز: – على مجل

مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السابقة ستيفاني ويليامز:
– على مجلسي الدولة والنواب، تقديم “تنازلات تاريخية” والاتفاق على خريطة طريق للانتخابات في إطار دستوري
– لانتخابات ممكنة في ليبيا، وهي المفتاح لحل الصراع الدائم على السلطة التنفيذية
– أقدر التزام لجنة (5+5) بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار
– أتمنى أن يوافق مجلس الأمن الدولي قريبا على تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة
– سأستمر في تكريس وقتي للعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الكتابة والتدريس والتحدث والدعوة.
#ليبيا_24
2022-08-16 10:45:04
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