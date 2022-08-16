مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السابقة ستيفاني ويليامز: – على مجل

مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السابقة ستيفاني ويليامز:

– على مجلسي الدولة والنواب، تقديم “تنازلات تاريخية” والاتفاق على خريطة طريق للانتخابات في إطار دستوري

– لانتخابات ممكنة في ليبيا، وهي المفتاح لحل الصراع الدائم على السلطة التنفيذية

– أقدر التزام لجنة (5+5) بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

– أتمنى أن يوافق مجلس الأمن الدولي قريبا على تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة

– سأستمر في تكريس وقتي للعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الكتابة والتدريس والتحدث والدعوة.

#ليبيا_24

2022-08-16 10:45:04

1660646704