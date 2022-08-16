الولايات_المتحدة، عبر سفارتها لدى #ليبيا، تُطالب حكومة #الدبيبة، بمواصلة التعاط

#الولايات_المتحدة، عبر سفارتها لدى #ليبيا، تُطالب حكومة #الدبيبة، بمواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

ــ جاء ذلك خلال محادثات بين السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي.

ــ نورلاند واللافي، اتفقا على أنّه يتعيّن على كافة الأطراف، تجنّب أي خطوة من شأنها إثارة العنف.

ــ نورلاند أشاد بتفاعل المجلس الرئاسي مع القادة الرئيسيين، وتطرق إلى المناقشات المكثفة في #أنقرة و #القاهرة و #ليبيا.

ــ نورلاد أثنى أيضًا على المجلس الرئاسي، لعمله على تعزيز المصالحة الوطنية، ورحب بدور الاتحاد الإفريقي في هذا الصدد. #السبق (بيان للسفارة)

2022-08-16 13:58:38

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