رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يطالب وزير خارجية الدبيبة نجلاء المنقوش بتوضيح مع

#رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يطالب وزير خارجية الدبيبة نجلاء المنقوش بتوضيح معايير وآليات إنشاء الساحات واختيار البعثات الدبلوماسية في الخارج:

– رصد مخالفات التشريعات النافذة فيما يتعلق بالتعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث يتم تعيين مسميات مستحدثة غير منظمة.

– لاحظنا وجود تعيينا عشوائية وتجاوز في التكليفات التي تصدر عن المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية.

– بلغ عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية النشطة في الخارج 133 سفارة في الوقت الذي بلغ فيه عدد البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية في ليبيا 59 سفارة أو بعثة.

– القيام بإصدار تكليفات وتمديدات لبعض رؤساء البعثات الدبلوماسية بتعليمات شفوية خلال عام 2021 دون التقيد بالمدة المقررة قانونا 4 سنوات.

– ضعف التقارير الواردة من السفارات الليبية بالخارج.

– افتقار الوزارة لقواعد البيانات الخاصة بالساحات والبعثات الليبية في الخارج.

– عدم الالتزام بالمعايير والضوابط في عملية اختيار المراقبين الماليين الموفدين للعمل في الخارج.

– انعدام التنسيق مع الجهات في اختيار الملاحـق ورؤساء المكاتب في الخارج وفق الضوابط. والأسس والمعايير التي يتم على أساسها الاختيار، ما انعكس سلباً على أداء تمثيل الدولة في الخارج.

– عدم اهتمام الوزارة بالمعهد الدبلوماسي المعني برفع قدرات موظفي الوزارة بشكل عام والموفدين للعمل الدبلوماسي في الخارج بشكل خاص.

#ليبيا_24







2022-08-16 14:35:30

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