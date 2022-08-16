المؤسسة #الوطنية_للنفط، تُعلن رفع كميات تزويد مستودعات شركة #البريقة في #سبها، م

المؤسسة #الوطنية_للنفط، تُعلن رفع كميات تزويد مستودعات شركة #البريقة في #سبها، من 700 ألف لتر، إلى مليون و 200 ألف لتر يوميًا.

.. وفرحات #بن_قدارة، خلال لقائه عدد من عمداء بلديات المنطقة الجنوبية: سيتم افتتاح فرع للمؤسسة الوطنية للنفط بمدينة سبها.

ــ سيتم نقل مقر شركة #زلاف النفطية إلى سبها، وشركة #البريقة ستقوم بإنشاء محطات توزيع وقود خاصة بالشركة في مختلف مناطق الجنوب.

ــ شركة البريقة ستكون مسؤولة عن المحطات وتوفير الوقود فيها بشكل يومي.

ــ المؤسسة ستتولى استلام مستشفى #أوباري، وستقوم برعايته وتوفير كافة احتياجاته وتجهيزه وحمايته عن طريق حرس المنشآت، وسيتبع مصحة #النفط بـ #طرابلس إداريًا. #السبق

2022-08-16 14:27:11

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