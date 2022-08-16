أعرب المركز الليبي لحرية الصحافة عن إدانته الشديدة لحادث الاعتداء على مٌراسل الع

أعرب المركز الليبي لحرية الصحافة عن إدانته الشديدة لحادث الاعتداء على مٌراسل العربية والحدث محمد مسعود، أثناء تغطيته لأعمال جلسة مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق.

وأشاد المركز في بيان الثلاثاء، بموقف السُلطات المحلية ببلدية طبرق، مطالبا الأجهزة الأمنية بضرورة إلزام عناصرها الأمنية الالتزام بالحياد في التعامل مع وسائل الإعلام كافة والوقوف ضد أشكال العنف كافة والاعتداءات المٌتكررة بحق الصحفيين.

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