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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء جمعه، ظهر اليوم الثلاثاء، برئيسي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقاء جمعه، ظهر اليوم الثلاثاء، برئيسي المجلس التسييري العجيلات والجديدة السيدان، فرج غرودة، فرج الفهري، وأعيان وحكماء البلديتين، على الدور المهم لبلديتي العجيلات والجديدة، وكل بلديات ليبيا في السعي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، و استعرض اللقاء المشاكل والصعوبات في المجالات قطاعي الصحة والتعليم.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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