أكد نقيب الخبازين في المنطقة الشرقية محمود العريبي، أن جميع العينات المأخوذة من مخابز المنطقة الشرقية خالية تماما من مادة برومات البوتاسيوم، مشيرا إلى أن حملة تفتيش المخابز في بنغازي انطلقت منذ 3 أيام، وما زالت مستمرةـ، ضبطت خلالها العديد من المخالفات التي تتعلق بسوء النظافة وعدم وجود شهادات صحية بعدة مخابز، وتم إغلاقها على الفور.

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