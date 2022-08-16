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أكد نقيب الخبازين في المنطقة الشرقية محمود العريبي، أن جميع العينات المأخوذة من

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد نقيب الخبازين في المنطقة الشرقية محمود العريبي، أن جميع العينات المأخوذة من مخابز المنطقة الشرقية خالية تماما من مادة برومات البوتاسيوم، مشيرا إلى أن حملة تفتيش المخابز في بنغازي انطلقت منذ 3 أيام، وما زالت مستمرةـ، ضبطت خلالها العديد من المخالفات التي تتعلق بسوء النظافة وعدم وجود شهادات صحية بعدة مخابز، وتم إغلاقها على الفور.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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