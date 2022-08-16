أعلن البحث الجنائي القبض على 3 فارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل ماجر بمدينة زليتن، وأوضح الجهاز في بيان نشر نسخة منه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المتهمين فروا إلى منطقة سيلين بمدينة الخمس بعد رصد تحركاتهم في زليتن وتضييق الخناق عليهم؛ قبل أن يتم القبض عليهم بالتنسيق والتعاون مع مديرية أمن الخمس حسب ماجاء في البيان.
#الحدث_الليبي
أعلن البحث الجنائي القبض على 3 فارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل ماجر بمدينة زليتن
أعلن البحث الجنائي القبض على 3 فارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل ماجر بمدينة زليتن، وأوضح الجهاز في بيان نشر نسخة منه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المتهمين فروا إلى منطقة سيلين بمدينة الخمس بعد رصد تحركاتهم في زليتن وتضييق الخناق عليهم؛ قبل أن يتم القبض عليهم بالتنسيق والتعاون مع مديرية أمن الخمس حسب ماجاء في البيان.
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