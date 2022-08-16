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أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن أمله في وجود مرش

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن أمله في وجود مرشح مقبول من جانب الأطراف المعنية لتولي رئاسة البعثة الأممية في ليبيا، لافتا إلى أن المنظمة لم تعلن بعد عن اسم أي مرشح، وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن الأمانة العامة على اتصال دائم مع البعثة الليبية حول هذا الموضوع.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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