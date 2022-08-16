صرح القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، بأن من أهم الأولويات حاليا ، هو ضرورة إنهاء مظاهر التحشيد للتشكيلات المسلحة والتوافق على مسار الانتخابات باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي، جاء ذلك خلال لقائه مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، لبحث تطورات المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، حيث أعرب عن تقديره لدور تونس في تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية ودعمها للحوار الليبي بقيادة ليبية.

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