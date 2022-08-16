صور | وقفة احتجاجية لعدد من أهالي #سوق_الجمعة بمدينة #طرابلس احتجاجا على تردي ال

صور | وقفة احتجاجية لعدد من أهالي #سوق_الجمعة بمدينة #طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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