عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي:

-هناك عدة ترشيحات لمبعوث أممي الى ليبيا تم الاعتراض عليها ورفضها من بعض الدول.

– المرشح السنغالي عبد الله باثيلي يمتاز بقدرة وكفاءة عالية وسيرة مهنية ممتازة.

– محاولات “حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية القيام بذلك عبر استخدام المنقوش هو مجرد عبث ومحاولة من الدبيبة لإبقاء البعثة من غير رأس بالعاصمة، ليتمكنوا من التعامل مع سفراء الدول بشكل منفرد يسمح لهم بالتمدد والبقاء.

– تعيين مبعوث أممي أمر غاية في الأهمية لتوحيد القرار الدولي، ومنع تدخل سفراء الدول بشكل منفرد.

– باثيلي باعتباره أشرف علي تقييم البعثة السابقة قادر على تدارك أخطائها والعمل على معالجة بعضاً منها.

#ليبيا_24

2022-08-16 21:40:10

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