عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد #الشركسي: هناك عدة ترشيحات لمبعوث أممي إلى #ليبيا تم الاعتراض عليها ورفضها من بعض الدول.

– المرشح السنغالي عبد الله #باثيلي يمتاز بقدرة وكفاءة عالية وسيرة مهنية ممتازة.

– محاولات “حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية القيام بذلك عبر استخدام #المنقوش هو مجرد عبث ومحاولة من #الدبيبة لإبقاء البعثة من غير رأس بالعاصمة، ليتمكنوا من التعامل مع سفراء الدول بشكل منفرد يسمح لهم بالتمدد والبقاء”.

– تعيين مبعوث أممي أمر غاية في الأهمية لتوحيد القرار الدولي، ومنع تدخل سفراء الدول بشكل منفرد.

– باثيلي باعتباره أشرف على تقييم البعثة السابقة قادر على تدارك أخطائها والعمل على معالجة بعضاً منها. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-16 21:43:42

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