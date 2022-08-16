صور | جمارك ميناء #مصراتة البحري يضبط حاوية 40 قدماً محملة بكمية كبيرة من ” كبد الدجاج ” المجمد وغير صالحة للإستهلاك البشري والمحظور استيرادها من وزارة الاقتصاد. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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