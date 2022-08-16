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صور | جمارك ميناء #مصراتة البحري يضبط حاوية 40 قدماً محملة بكمية كبيرة من ” كبد

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | جمارك ميناء #مصراتة البحري يضبط حاوية 40 قدماً محملة بكمية كبيرة من ” كبد الدجاج ” المجمد وغير صالحة للإستهلاك البشري والمحظور استيرادها من وزارة الاقتصاد. #ليبيا #المرصد



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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