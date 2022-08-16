بالوثائق.. #تونس تفضح وزارة #التعليم_العالي في حكومة #الدبيبة:

– ‏‎تونس ترد على مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية (صورة رقم 2 ) بأنه ليس لديها إمكانية تحليل #برومات_البوتاسيوم، لدى مختبراتها المركزية بوزارة الصناعة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وليس لديها مختبرات معتمدة داخلها تقوم بهذا التحليل، (صورة رقم 1 ).

– تلك الوثائق تضع وزارة التعليم العالي والمركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية في وضع محرج بعد إرسالها عينات من الخبز والدقيق لمختبر في تونس غير معتمد وليس لديه إمكانية تحليل برومات البوتاسيوم.

– تضم الوثائق شهادة الدولة التونسية واستنادها على نتائجه عن وجود المادة داخل الخبز (صورة رقم 8 ) والتلاعب والتزوير في النتائج وفي مراسلاتهم (صور رقم 3 و 4).

– الوثائق توضح التلاعب في نتائج مكتب التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد (صورة رقم 5) منافيا لكتاب مكتب التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد المرسل إليهم في شهر 1 من العام 2022 عن مدة بنتائج (صورة رقم 6) والذي لم يمدهم بشيء حتى الآن. #السبق

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