مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ السابقة جمال #الزوبية: عهد #الدبيبة سي

مدير إدارة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ السابقة جمال #الزوبية: عهد #الدبيبة سيدخل موسوعة جينيس للحكومات الفاشلة.

– #الكهرباء ليست مشكلة في كل العالم، #مصر تعطي بناء المحطات لسيمنس الألمانية وأنت اعطيت مشروع بناء محطة #درنة بحوالي عشرة مليار دينار لشركة مصرية.

– ربما لا يعرف الدبيبة أن الكهرباء عصب الحياة، بفقدانها مشكلة ضخ المياه للخزانات العلوية وتنقطع تغطية الهاتف والإنترنت وضغط نفسي وصحي.

– مؤسسات حكومة الدبيبة تشحت ثمن الديزل والبنزين لتشغيل المولدات التي غالبها شحدة من رجال الأعمال، الذين يتحكمون في كثير من الأمور غير القانونية بالابتزاز. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-16 23:06:16

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