#الخطوط_الجوية_الليبية، تعلن أنها ستسمح للمسافرين باصطحاب #الحيوانات_الأليفة على متن مقصورة الركاب، ضمن شروط معيّنة.

– الخطوط الليبية اشترطت بأن يكون أصحاب #الكلاب من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وذلك في حال اعتمادهم على الكلاب لقيادتهم.

– الشركة وضعت شروطاً تتعلق بالكلاب، وهي ضرورة تمتّعها بالنظافة، وخلوّها من الرائحة، وعدم إزعاجها لباقي الركاب، وألا يزيد وزنها عن الـ 10 كيلو جرامات، إضافة إلى عدم خطورتها.

– الشركة اشترطت أيضا ألا يكون الحيوان حاملاً، مع ضرورة الاحتفاظ به في حاملة نظيفة مغلقة، مانعة للتسرب، ومقاومة للخدش، وألا يسمح له بالتحرك بحرية على متن الطائرة، وألا يزيد طول وعرض وارتفاع الحاملة مجتمعين عن 115 سم، وأن تبقى الحاملة تحت مقعد الراكب طيلة الرحلة. #السبق (بيان)

2022-08-17 02:15:22

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