ليبيا… حكومة واحدة و مصرف مركزي متحد سليمان الشحومي الاقتصاد الليبي كغيره من ا

ليبيا… حكومة واحدة و مصرف مركزي متحد

🖌 سليمان الشحومي

الاقتصاد الليبي كغيره من الاقتصاديات المعتمدة علي النفط كمصدر وحيد للدخل تقريبا تشكل اغلب ايراداته الحكومية و مصدرا وحيدا لاحتياطياته من العملات الاجنبية ، و بالتالي فهو اقتصاد منكشف علي الخارج و يلعب الطلب علي العملة الاجنبية و المعروض منها من قبل المصرف المركزي دورا محوريا في ظل فقدان مساهمات انتاجية محلية قادرة و تخفف من الشراهة المفرطة في الطلب علي العملة الاجنبية من كافة الاطراف الفاعلة اقتصاديا و تزايد شهية الحكومة للانفاق العام و المترافق مع تضخم مستورد بسبب ارتفاع الاسعار عالميا و تباطؤا سلاسل التوريد و صعوبات اخري لوجستية فرضتها معطيات دولية اخري.

حكومة الوحدة الوطنية الحالية تتخبط ولا تلتفت الا للحلول الشعبوية في ظل بحثها عن شعبية زائفة و عدم قدرة علي ادارة البلاد و اصرارها علي الاستمرار ، هذه المشروعات القصيرة و المحدودة التاثير قد تكون مجرد مسكنات مؤقتة مثل منحة الزواج و منحة الحج و مشروعها المعلن اخيرا بمنح قروض عقارية برغم تعطل كافة اجزاء النظام المصرفي و المؤسسات المساندة كالتنظيم العمراني و السجل العقاري و غيرها، في حين تعجز الحكومة عن تتبع وادارة عمليات نقل وتوزيع الوقود ولا تستطيع ان تدير منظومة الكهرباء برغم الانفاق الاسطوري علي المحطات و الصيانة و التشغيل.

الحكومة التي لا تعمل بمستهدفات محددة لمعالجة الازمات الاقتصادية القائمة ولا تشترك في مشروع انقاذ اقتصادي مع السلطات الاخري في البلاد ستكون حتما في مازق هي نفسها و تحول البلاد و اقتصادها الي كرة لهب تحرق بها الجميع.

من جانب اخر ، المصرف المركزي يدير نظام نقدي مقطع الاوصال و معزول عن بعضه البعض و يتسبب في فقدان السيولة في مناطق و يحجب عن مصارف في مناطق معينة القدرة علي استخدام الخدمة شبه الوحيدة التي تمارسها هذه المنظومة الفاشلة و المنهارة وهي الطلب علي النقد الاجنبي، و بالتالي تسبب في ارباك النشاط الاقتصادي و الانفاق الاستهلاكي البشري بسبب ازمات السيولة و دورانها خارج قنواتها الطبيعية المصرفية، لقد اخل المصرف المركزي بواجباته و التزاماته الاخلاقية تجاه الشعب عندما عدل سعر الصرف واعلن انه سعر تزاحفي يبداء بسعر 4.5 دينار للدولار لغرض امتصاص فائض السيولة و ضبط الطلب علي النقد الاجنبي و التراجع تدريجيا حتي يصل الي سعر توازني في حدود بين 3- 3.5 دينار للدولار و توقف عند المرحلة الاولي و لم يستكمل التنفيذ و هذا احد الاسباب التي قادت لما يعانيه الاقتصاد حاليا من ركود في ظل فقدان اي ادوات او سياسات اخري قابلة للاستخدام .

الواقع ان مشكلتنا في عجز وفقدان القدرة تماما و بشكل متعمد علي ادارة النظام الاقتصادي وفقا لابسط القواعد و الاساسيات بين الحكومة و المصرف المركزي بالدرجة الاولي و بين الحكومة و ادوات ممارسة الانشطة الاقتصادية بقدر من العدالة و الشفافية المناسبة و المحفزة علي خلق فرص العمل عبر تحفيز الاستثمار الخاص بدرجة اكبر بداخل البلاد و توطين استثمارات بدلا من الهروب و التوجه للخارج ، الاقتصاد الذي لا تتوفر به منظمة اقتصادية و مالية مرتبطة يصبح اقتصاد طارد ليس للاستثمار الاجنبي فذلك اصبح غير موجود اساسا بل انه طارد للاستثمار المحلي و الخاص و حتما سيذهب الي البحث عن فرص اخري خارج البلاد و خصوصا في ظل تعطل دور الاستثمار الحكومي المناسب .

لدينا حتما حالة ركود او فقدان القدرة علي الانفاق وفي نفس الوقت و لدينا تضخم واسعار مرتفعة وتتجاوز القدرات المحدودة لدي اغلب الليبين برغم ان هناك مؤشرات علي انتعاش القطاع النفطي و الذي يقود الاقتصاد الليبي و بالتالي حتما ان الركود له مسببات اخري تتعلق بما تم سرده اعلاه، اما التضخم فهو مسؤلية المصرف المركزي في ضبطه و التحكم به ضمن الحدود المناسبة وبالتنسيق مع الحكومة ولكن حتي هذه مفقودة و تقارير المصرف المركزي تبدو غير واقعية في رصد معدلات التظخم .

الواقع ان التوجه نحو الخروج من الوضع المتازم في كافة جوانبه الاساسية يتطلب ضرورة ان يكون للحكومة و المصرف المركزي مستهدفات اساسية ضمن مشروع انقاذ اقتصادي وهذا يجب ان يكون مصحوبا بشرعية و قبول عام وقدرة علي العمل في كافة ارجاء البلاد . الحكومة يجب ان تعمل في اطار منظومة اقتصادية بتناغم و تناسق مع المصرف المركزي وفي هذه الحالة فقط يمكن ان يؤسس عليها مشروع جديد لاعادة هيكلة و تنظيم الاقتصاد و قطاعاته المختلفة ، ارساء الاستقرار بليبيا في حاجة اكثر من اي وقت مضي الي حكومة واحدة و مصرف مركزي متحد

#ليبيا_24

2022-08-17 04:16:24

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