#عـــــاجل // النائب العام الصديق الصور:

– إجمالي الأرقام الوطنية غير الصحيحة 88819 استفادوا من قيم مالية تجاوزت 200 مليون دينار

– اكتشفنا ألاف من البطاقات الانتخابية المزورة التي كانت ستجرى من خلالها الانتخابات الماضية

– عدد 2500 تقريبا من الاشخاص تحصلو على منحة الدولار من الأغراض الشخصية بقيمة 98 مليون دينار غير مقيدين بمنطومة الأحوال المدنية

– رصدنا وجود 15 ألف بطاقة انتخابية مزورة إبان انتخابات المؤتمر الوطني في 2012

– رصدنا 23 ألف مستفيد من منحة علاوة الأبناء بقيمة تجاوزت 7 ملايين دينار خلال 3 أشهر فقط غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية

– رصدنا اكثر من 17 آلف رقم وطني مزور تحصلو أصحابه على جوازات سفر

– أوقفنا حتى الأن عدد 48 الف رقم وطني منحت لأشخاص غير ليبيين

#ليبيا_24

2022-08-17 14:36:15

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