النائب العام الصديق الصور:
– بيانات منظومة مصلحة الأحوال المدنية أظهرت أن عدد العائلات الليبية بلغ مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وأن عدد المواطنين بلغ ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعين ألفا
– قررنا تكليف لجان من مصلحة الأحوال المدنية مسؤول عنها عضو نيابة تقوم بالمقارنة بين المنظومة والمستندات الورقية
– إيقاف ثمانية وأربعين ألف رقم وطني منحت لغير ليبيين ويجري التحقيق بشأن الآثار المترتبة على ذلك
– قرابة 64 ألف رقم وطني موجود بمنظومة الرقم الوطني وليست موجودة في منظومة الأحوال المدنية
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews
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