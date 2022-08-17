النائب العام الصديق الصور:

– بيانات منظومة مصلحة الأحوال المدنية أظهرت أن عدد العائلات الليبية بلغ مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وأن عدد المواطنين بلغ ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعين ألفا

– قررنا تكليف لجان من مصلحة الأحوال المدنية مسؤول عنها عضو نيابة تقوم بالمقارنة بين المنظومة والمستندات الورقية

– إيقاف ثمانية وأربعين ألف رقم وطني منحت لغير ليبيين ويجري التحقيق بشأن الآثار المترتبة على ذلك

– قرابة 64 ألف رقم وطني موجود بمنظومة الرقم الوطني وليست موجودة في منظومة الأحوال المدنية

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