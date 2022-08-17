النائب العام الصديق الصور: – تم إيقاف مرتبات 498.546 مواطن، لأسباب عدة منها از

النائب العام الصديق الصور:

– تم إيقاف مرتبات 498.546 مواطن، لأسباب عدة منها ازدواجية العمل.

ــ يوجد 8690 مواطنًا يتقاضون مرتبات بأرقام وطنية مزورة، و88 ألفًا و819 أرقامهم الوطنية غير صحيحة، استفادوا من 209 ملايين دينار ليبي.

ــ هناك 17 ألفا و 472 جواز سفر ليبي مزور، وأوقفنا 48 ألف رقم وطني مُنحت لغير الليبيين، وجاري التحقيق بشأنها.

ــ رصدنا 15 ألف ناخب مزور، خلال انتخابات المؤتمر الوطني العام.

ــ يوجد قرابة 64 ألف رقم وطني، بمنظومة الرقم الوطني، وليست موجودة في منظومة الأحوال المدنية.

ــ بيانات منظومة مصلحة الأحوال المدنية أظهرت أن عدد العائلات الليبية بلغ مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وأن عدد المواطنين بلغ ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعين ألفًا.

#ليبيا_24

2022-08-17 15:18:23

1660749503