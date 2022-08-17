مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو: – ننتظر مو

مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو:

– ننتظر موافقة مصرف ليبيا المركزي على فتح اعتمادات لتوريد التطعيمات الروتينية وتطعيمات المدارس بعد نفاد كل الكميات من مخازن الإمداد الطبي.

– ناشدنا الحكومة بالتدخل، والمصرف المركزي، بعد موافقة الجهات الرقابية الأخرى، بفتح اعتمادات للشركات، وننتظر تدخل الجهات العليا.

– ننتظر وصول شحنات من لقاح الفايزر المفترض وصولها خلال هذا الشهر، ولدينا مخزون كافٍ من لقاح السينوفارم بصلاحية طويلة.

#ليبيا_24

2022-08-17 17:16:11

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