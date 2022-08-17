هاشم #بشر، رئيس اللجنة الأمنية السابقة والمستشار الأمني لرئيس المجلس #الرئاسي ال

هاشم #بشر، رئيس اللجنة الأمنية السابقة والمستشار الأمني لرئيس المجلس #الرئاسي السابق، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية، لعدد من أهالي #سوق_الجمعة: رئيس الحكومة “نائم” في #طرابلس، ولا يدرك ما هي مطالب هذا الشعب.

ــ #الدبيبة جلس على الكرسي ولا يريد أن يتركه، رغم انتهاء مدة حكومته، بالإضافة إلى أن كافة وعوده كاذبة وزائفة.

ــ حرية التعبير هي المكسب الوحيد بعد 17 فبراير، ومستمرون في مطالبتنا برحيل الدبيبة، ونسأل الله التوفيق لفتحي #باشاغا.

ــ لا أحد ينظر للشعب أو يريد الانتخابات، ولا يطلقون إلا الوعود الكاذبة والزائفة للشباب.

ــ خروج تظاهرتنا هذه ليست إلا بداية، وسنخرج في سوق الجمعة كل يوم ليصل صوتنا إلى الجميع.

ــ الأوضاع صعبة جدًا، والناس كُلها تعاني، ومريضة بالأورام، ولابد من التوصل لحل في كافة عموم #ليبيا.

ــ على السلطة التشريعية التوصل لحل، وإنهاء هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه.

ــ لابد من إجراء #الانتخابات، والتوصل لحلول شاملة وكاملة، لإنهاء حالة الانسداد السياسي. #السبق







2022-08-17 17:26:40

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