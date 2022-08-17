منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”: – الإنتاج الزراعي في ليبيا مقيد، مشيرا إلى أن ن

منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”:

– الإنتاج الزراعي في ليبيا مقيد، مشيرا إلى أن نحو 12% من المساحة الإجمالية البالغة 15.4 مليون هكتار صالحة للزراعة.

– هناك 470 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للري، إلا أن حوالي 240 ألف هكتار فقط تروى حاليا بسبب المخاوف من استنفاد المياه الجوفية، فليبيا تعتمد بشكل كبير على الواردات (تصل إلى 90%) لتغطية متطلبات استهلاك الحبوب ومعظمها من القمح للاستهلاك البشري والشعير كعلف.

– بين 2016 و2020، حصلت ليبيا على أكثر من 30% من واردات القمح من أوكرانيا و20% من روسيا، وما يقرب من 65% من واردات الذرة البالغة 650 ألف طن و50% من إجمالي واردات الشعير البالغة مليون طن، جاءت من أوكرانيا، ما يجعل البلاد عرضة لانقطاع الشحنات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية”.

– البنك الدولي قدر نمو الاقتصاد الليبي بأكثر من 30% في 2021 بعد تسجيل انكماش سابقا، مدفوعًا بتعزيز أسعار النفط العالمية والاستقرار السياسي، ورغم ارتفاع أسعار الخام دوليا والتي تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي، إلا أن الاضطرابات في إنتاج النفط والتوترات الأمنية تجعل توقعات النمو الاقتصادي في 2022 غير موثوقة.

– حوالي 0.8 مليون شخص (10% من السكان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بانخفاض عن 1.3 مليون في العام السابق، ويشمل ذلك 500 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية، أي أقل بمقدار الثلث عما كان عليه في 2021.

#ليبيا_24

2022-08-17 17:13:42

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