وثائق|| تُثبت تمليك #الدبيبة عبر وزير داخليته لعدد من السيارات المملوكة للدولة ل

وثائق|| تُثبت تمليك #الدبيبة عبر وزير داخليته لعدد من السيارات المملوكة للدولة لمقربين منه (بأقل من نصف ثمنها) على رأسهم وزير الدولة لشؤون مجلس وزرائه عادل #جمعة.
الوثائق تكشف تمليك عادل جمعة لسيارة (بي إم دبليو طراز X5) مصفحة موديل 2018.
السيارة تملكها عادل جمعة بمبلغ 70 ألف دينار وسبق واشترتها إحدى الوزارات في حكومة #السراج سنة 2019 بمبلغ مليون ونصف دينار.
تم أيضًا تمليك شخص يُدعى سفيان عبدالله مفتاح لسيارة (نيسان باترول)، وآخر يُدعى صلاح امحمد الهادي (بي إم دبليو 530). #السبق
2022-08-17 19:40:41
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