المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي السابق، هاشم بشر: حكومة الوحدة الوطنية جاء

المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي السابق، هاشم بشر:
حكومة الوحدة الوطنية جاءت عبر اتفاق سياسي
– ذهب عبدالحميد الدبيبة إلى سرت لنيل الثقة من مجلس النواب، وقال لـ عقيلة صالح والله ماني طالع من باب القاعة لين ناخذ الثقة، وأخذها .
– ذهب إلى طبرق للموافقة على الميزانية من مجلس النواب و أخذها .
– كان شعارها “لا للحرب” “نعم لعودة الحياة والانتخابات” .
– تعهد بعدم الترشح للانتخابات وكان الهدف من حكومته هو إجراء الانتخابات وأن يكون هو بمنأى عنها .
– ترشح هو للانتخابات و احدث ربكة في برنامج الانتخابات .
– اليوم الانتخابات مستحيل مع حكومته، والحرب التي كان هو ضدها على وشك مع وجوده .
– حكومة شراء ذمم بعض المسلحين اللي كانوا يوما ما (شلافطية ) .
– حكومة إهدار أموال و تبزعيق المال العام .
– حكومة بدون أي ضوابط أو التزامات مطلوقة السراح لا رقيب ولا حسيب .
– حكومة تفرغ مجلس النواب و تحاول أن ترشي بعض أعضاءه بمناصب وسفارات وأموال وسيارات.
– حكومة الخداع والوعود الكاذبة والضحك على الشباب والمتقاعدين وطالبي القروض والزواج والسرقة باسمهم ومن خلالهم .
– حكومة لا كهرباء لا علاج لا خدمات وآخرها حتى الخبز وقوت الناس اليومي .
– حكومة ولاءات وصفقات .
– حكومة عائلة بامتياز .
– حكومة تريد شي واحد فقط هو( الاستمرار).
#ليبيا_24
2022-08-17 21:33:44
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