المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي السابق، هاشم بشر: حكومة الوحدة الوطنية جاء

المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي السابق، هاشم بشر:

حكومة الوحدة الوطنية جاءت عبر اتفاق سياسي

– ذهب عبدالحميد الدبيبة إلى سرت لنيل الثقة من مجلس النواب، وقال لـ عقيلة صالح والله ماني طالع من باب القاعة لين ناخذ الثقة، وأخذها .

– ذهب إلى طبرق للموافقة على الميزانية من مجلس النواب و أخذها .

– كان شعارها “لا للحرب” “نعم لعودة الحياة والانتخابات” .

– تعهد بعدم الترشح للانتخابات وكان الهدف من حكومته هو إجراء الانتخابات وأن يكون هو بمنأى عنها .

– ترشح هو للانتخابات و احدث ربكة في برنامج الانتخابات .

– اليوم الانتخابات مستحيل مع حكومته، والحرب التي كان هو ضدها على وشك مع وجوده .

– حكومة شراء ذمم بعض المسلحين اللي كانوا يوما ما (شلافطية ) .

– حكومة إهدار أموال و تبزعيق المال العام .

– حكومة بدون أي ضوابط أو التزامات مطلوقة السراح لا رقيب ولا حسيب .

– حكومة تفرغ مجلس النواب و تحاول أن ترشي بعض أعضاءه بمناصب وسفارات وأموال وسيارات.

– حكومة الخداع والوعود الكاذبة والضحك على الشباب والمتقاعدين وطالبي القروض والزواج والسرقة باسمهم ومن خلالهم .

– حكومة لا كهرباء لا علاج لا خدمات وآخرها حتى الخبز وقوت الناس اليومي .

– حكومة ولاءات وصفقات .

– حكومة عائلة بامتياز .

– حكومة تريد شي واحد فقط هو( الاستمرار).

#ليبيا_24

2022-08-17 21:33:44

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