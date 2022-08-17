#عاجل|| مدير إدارة الخدمات الطبية بمستشفى #الرويعي للأمراض النفسية #بنغازي فرج #المهدوي: جميع أقسام المستشفى مكتظة لأن أغلب أسر النزلاء الذين استقرّت حالتهم ترفض أسرهم إعادتهم لمنازلهم والعيش معهم.

ـ بلغت مدة إقامة عديد النزلاء بالمستشفى 25 عاما، ومنهم من يموت وتتكفل إدارة المستشفى بإجراءات دفنه.

ـ إدارة المستشفى الحالية تجري صيانة لأغلب مقارّ المستشفي، ولكن أغلبها جراء التخبط الحكومي الحالي وعدم تسديد مستحقات الجهات المنفذة للصيانة.

ـ يحتاج المستشفى إلى عدد من الممرّضين في ظل العدد الهائل للمرضى بالمستشفى.

ـ نسعى لتأهيل فنيين في “العلاج المهني” أو ما يعرف بـ “العلاج بالعمل”، ويتعلق بتدريب المرضى على المهارات الحياتية كالتسوق وكيفية التعامل مع مقتضيات الحياة.

ـ أغلب المعدات الطبية بالمستشفى قديمة، وكثير من أنواع الأدوية غير متوفرة بالمستشفى، فيضطر أهالي المرضى لشرائها من الخارج.

ـ مقرّ مصحة الإدمان تحول لمقر خاص بقسم النساء بسبب الصيانات المتوقفة، ومرضى الإدمان يعالجون داخل المستشفى مؤقتًا.

ـ نسعي خلال أسابيع لعقد دورات مكثفه للعنصر البشري المتخصص في الصحة النفسية بكل التخصصات الطبية وغيرها.

ـ نطالب الحكومة بتبني “البرنامج الوطني للصحة النفسية” ودعم برامج الصحة المدرسية النفسية بإشرافنا، وتفعيل قرارات مركز الصحة النفسية والدعم النفسي.

ـ نطالب الحكومة أيضا بدعم برنامج وطنى للدعم النفسي لكل الفئات بالوطن، وتبني برنامجنا لإصدار قانون خاص للصحة النفسية أسوة ببقية دول العالم المتحضر.

ـ سنبدأ قريبا بتفعيل برنامج تقديم خدمات الطب النفسي عن بُعد لإيصال خدماتنا بتأهيل أطباء من مختلف المدن وعرض المرضى عن بُعد على المتخصصين لدينا لأخذ المشورة وتعليمات العلاج، تخفيفا على المواطنين الذين يتكبدون مشاقّ السفر إلى بنغازي. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-17 22:10:38

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