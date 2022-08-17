بالصور.. مركز جمرك ميناء #مصراتة البحري يضبط حاوية بسعة 40 قدم كان بداخلها كميات كبيرة من #الألعاب_النارية، قدمت الشركة الموردة لها الإقرار الخاص بالشحنة على أنها #أدوات_زراعية وتربة خاصة بالزراعة.

– اللجنة المكلفة بالتفتيش من قبل رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري الخاصة قامت بتفتيش الحاوية تفتيشا دقيقا ليكتشف بأن الواجهة الأمامية للحاوية عبارة عن صناديق من الإسفنج لغرض التمويه وباقي الشحنة بالكامل ألعاب نارية.

– تعتبر الألعاب النارية بشتي أنواعها محضورة استيرادها وفقا لقرار محمد #الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة #الدبيبة رقم 359 بشأن البضائع المحضورة.

– تم إعداد تقارير بالخصوص وإحالتها إلى قسم التحقيق بالمركز لاستكمال الإجراءات القانونية. #السبق (بيان)







2022-08-17 23:53:23

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