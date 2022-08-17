رفض رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، تعيين قائمة من 45 مستشارًا صادق عل

رفض رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، تعيين قائمة من 45 مستشارًا صادق عليها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، بسبب المخالفات القانونية الواردة في القائمة حسب قوله.

وقال في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب إنه “لن يقبل بتعيينهم ما لم يتم استبعاد من جرى تعيينهم بالمخالفة للقانون”، مشيرًا إلى أنه لن يعتد بأي إجراء مخالف للقانون للحفاظ على هيبة واستقلال القضاء.

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