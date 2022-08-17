عثمان عبد الجليل، المتحدث باسم الحكومة الليبية :

– الحكومة مستمرة في السعي نحو استلام مقار الحكومة في العاصمة طرابلس.

– سنستمر في السعي لاستلام مقار الحكومة في مدينة طرابلس وهذا أمر لا مفر منه ولا تنازل عنه.

– ادعاءات رئيس الحكومة منتهية الولاية [عبد الحميد الدبيبة] بأنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هراء.

– الجميع يعرف أن من قام بعرقلة إجراء الانتخابات في 24 أكتوبر 2021 هو رئيس الحكومة منتهية الولاية وهو من خدع الليبيين وقال إنه سيجري انتخابات برلمانية في شهر يونيو (حزيران) ولكنه لم يفعل.

– الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لديها خطة طموحة لزيادة إنتاج النفط من خلال دعم المؤسسة الوطنية للنفط وحلحلة كل العراقيل التي تقف أمام إنتاج وتصدير النفط في ليبيا.

#ليبيا_24

2022-08-17 22:42:09

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