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رئيس ديوان المحاسبة، #خالد_شكشك، يُحذر في خطاب له، عمران القيب، وزير التعليم الع

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس ديوان المحاسبة، #خالد_شكشك، يُحذر في خطاب له، عمران القيب، وزير التعليم العالي بحكومة الدبيبة، من سحب الاعتراف بكليات الطب الليبية دوليًا، بحلول عام 2024م.

الخطاب: عدم حصول المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية، على الاعتراف والاعتماد الدولي قبل حلول 2024، سيؤدي إلى سحب الاعتراف بالكليات الطبية الليبية دوليًا.

ــ لابد من اتخاد كل الإجراءات الضرورية لحصول المركز على الاعتراف والاعتماد الدولي بما يمكنه من الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وفقا للمتطلبات الدولية.
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2022-08-18 10:27:20

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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