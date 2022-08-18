عاجل

عاجل > الدبيبة: نبارك قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعودة تفعيل الدائر

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > الدبيبة: نبارك قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعودة تفعيل الدائرة الدستورية. ⚡️ عودة الدائرة سيكون رادعاً للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي. (تدوينة) #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك