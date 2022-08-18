عاجل > الدبيبة: نبارك قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعودة تفعيل الدائر

عاجل > الدبيبة: نبارك قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعودة تفعيل الدائرة الدستورية. ⚡️ عودة الدائرة سيكون رادعاً للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي. (تدوينة) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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