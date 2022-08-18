بالصور.. مصادرنا: رمضان #أبوجناح، نائب #الدبيبة، ووزير الصحة المُكلف، قال خلال ل

بالصور.. مصادرنا: رمضان #أبوجناح، نائب #الدبيبة، ووزير الصحة المُكلف، قال خلال لقائه، مع بعض نواب وأعيان وحكماء المنطقة الجنوبية، في #طرابلس: “إما أن ناخذ حقوقنا أو ننتزعها، أو نُشكل إدارتنا”.

ــ بوجناح قال أيضًا: “سنتواصل مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ودول الجوار، ونقرر مصيرنا”.

ــ بوجناح قال أيضًا: “نحن نتعامل مع الخارج كي نأخذ حقوقنا”.

ــ النواب والأعيان، أخبروا الحكومة، بأنها إما أن تكون على حجم المسؤولية، أو تتقدم باستقالتها.

ــ حكومة الدبيبة لم تمنح الجنوب أي امتيازات، أو خدمات، أو حقها في المناصب، ما يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة ثالثة في الجنوب.

ــ كانت قد تعالت الدعوات في الجنوب لتشكيل حكومة ثالثة، على غرار حكومة الغرب، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الشرق، برئاسة فتحي #باشاغا، والمدعومة من خليفة #حفتر و #عقيلة_صالح، بعد حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية #بنت_بية. #السبق











2022-08-18 14:35:21

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