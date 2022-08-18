بالصور|| مديرية أمن #طبرق، تُداهم وكرًا لممارسة #الدعارة، بالمنطقة الصناعية في ا

بالصور|| مديرية أمن #طبرق، تُداهم وكرًا لممارسة #الدعارة، بالمنطقة الصناعية في المدينة، وتُعلن القبض على جميع من بالوكر.

ــ “شبكة الدعارة، تبيّن أنها، عصابة من الجنسيات الإفريقية، وتم القبض عليهم مُتلبسين يُمارسون الدعارة، وهم في حالة “سُكر”، وتعاطي #المخدرات والحبوب المهلوسة.

ــ تم القبض على 7 عناصر من الشبكة، 6 منهم يحملون الجنسية النيجيرية، وآخر يحمل جنسية دولة #غانا.

ــ عُثر بحوزة الشبكة، على أسلحة بيضاء وخمور وممنوعات، وورق أبيض يُشتبه كونه مُستعمل بطلاسم سحر. #السبق











2022-08-18 15:01:43

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