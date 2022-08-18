ليبيا البقرة الحلوب.. عضو بالكونجرس الأمريكي، تُقدم مشروع قانون لدفع ليبيا 20 م

#ليبيا البقرة الحلوب.. عضو بالكونجرس الأمريكي، تُقدم مشروع قانون لدفع ليبيا 20 مليون دولار لضحايا #لوكربي.

ــ زوي لوفجرين، عضو الكونجرس، قدمت مشروع القانون، لما اعتبرته مساعدة لـ50 شخص من كبار أسر الطيارين.

ــ لوفجرين: لابد من تشريع القانون بهدف الوصول إلى الـ20 مليون دولار المتبقية لصالح المشمولين.

ــ مندوب #ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة، ووزير الخارجية إبان أزمة لوكربي، عبدالرحمن شلقم، قال في وقت سابق، إن ملف القضية أغُلق نهائيًا، بعد تسليم عبد الباسط المقرحي، والأمين افحيمة، وتعويض أسر الضحايا، وفق قرار مجلس الأمن بالخصوص.

ــ شلقم قال أيضًا، إن العقيد القذافي، كان مؤمنًا ببراءة ليبيا من حادث لوكربي، وما ترتب عليه من عقوبات.

ــ عام 2003م، أعلن مسؤول أمريكي، أن ليبيا أنهت عملية تحويل مبلغ التعويضات لأسر ضحايا حادث لوكربي بالكامل، وقيمته 2.7 مليار دولار، من مصرف ليبيا المركزي، إلى بنك التسويات الدولية بـ #سويسرا.

ــ يوم 12 سبتمبر من العام ذاته، رفعت الأمم المتحدة العقوبات الاقتصادية عن ليبيا، بعد دفع المبلغ سالف الذكر.

ــ الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، جون هولت، قال في شهر يناير 2021م، إن ليبيا بريئة من تهمة كارثة تفجير طائرة الركاب فوق قرية لوكربي الإسكتلندية عام 1988م، وأن #إيران هى الجاني الحقيقي.

ــ هولت قال أيضًا: “إيران هي الجاني الحقيقي في الهجوم الدموي، كما أكدت الأدلة الأصلية بوضوح، ويجب معاقبتها”.

ــ هولت: “النائب العام الأمريكي السابق، ويليام بار، والذي كان يتولى هذا المنصب أيضًا في أوائل التسعينيات، هو المسؤول عن صرف الانتباه عن إيران في القضية”. #السبق

2022-08-18 16:06:08

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