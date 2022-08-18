عاجل > #المرصد تتحصل على مراسلات منها طلب الحافي من البرلمان تمديد ولاية عمله وا

عاجل > #المرصد تتحصل على مراسلات منها طلب الحافي من البرلمان تمديد ولاية عمله والأخير رفض .

المراسلات : الحافي طلب تمديد مدة عمله 5 سنوات أخرى رغم بلوغه سن التقاعد و البرلمان وافق على تمديده كمستشار لا كرئيس للمحكمة العليا .

المراسلات : الحافي طلب من البرلمان تعيين 38 مستشارًا بالمحكمة العليا و البرلمان رفض لوجود متقاعدين بينهم و آخرين لهم علاقة بتنظيمات سياسية وعين أسماء أخرى .

مصادر برلمانية : الحافي قرر تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كإجراء سياسي انتقامي من البرلمان بعد اغلاقها منذ 6 سنوات.

المصادر : الحافي نسق مع المنفي و بعض الاطراف لقبول طعون معينة ضد قرارات البرلمان في الدائرة الدستورية و اغلاقها مجددًا .

المصادر : الحافي متخوف من الطعن في دستورية الاتفاقية العسكرية #التركية و سيغلق الدائرة الدستورية بعد قبول طعون سياسية معينة منها ضد قانون الانتخابات .

المصادر : الحافي عرض الغاء موضوع فتح الدائرة الدستورية اذا ما وافق البرلمان على تمديد عمله 5 سنوات و تعيين الـ 38 مستشارًا الذين طلب تعيينهم . #ليبيا ( مراسلات + مصادر )