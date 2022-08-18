عضو مجلس النواب أحمد الشارف:

– مجلس النواب جدد دعمه للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا لاستلام مهامها داخل العاصمة طرابلس، وحث المصرف المركزي في طرابلس على تسييل الميزانية لحكومة باشاغا وتعديل سعر الصرف.

– مجلس النواب وافق على عقد جولة جديدة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري في القاهرة، لبحث للتشاور حول المواد الخلافية.

– مجلس النواب اتفق على توجيه خطاب إلى رئيس مفوضية الانتخابات لمعرفة إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها.

– جرى إقرار قانون المحكمة العليا، بحيث يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب,

#ليبيا_24

2022-08-18 17:00:03

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