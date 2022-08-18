رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي #أبوسبيحة، خلال لقاء بعض نواب وأعيان وحكماء الجنوب، برمضان #أبوجناح، في #طرابلس: نُعاني من المآسي في الجنوب، والأسباب التي أدت إلى حادث #بنت_بيّة، متواجدة حتى وقتنا هذا.

ــ المسؤولون في طرابلس يقدمون لنا الوعود فقط، دون تنفيذ، ولا ندري كيف نتواصل معهم، خاصة أنهم يُغلقون هواتفهم.

ــ أين نواب الجنوب، من أن تكون رئاسة مجلس #النواب، من فزان؟، وأين هم من باقي المناصب السيادية؟.

ــ لا يوجد نائب في #فزان، يرجع للقاعدة الشعبية، فيما يخص ما يحدث في #ليبيا.

ــ يجب أخذ رأينا في الانسداد السياسي، الذي تعاني منه البلاد في الوقت الحالي.

ــ يجب تشكيل لجنة للتواصل مع نواب الجنوب، لحلحلة المشاكل والأزمات، لاسيما أزمة #الوقود.

ــ لدينا مراكز صحية مُغلقة، ومستشفيات لا تعمل بكامل طاقتها، وبالتالي يجب تخصيص أحد هذه المراكز لعلاج الحروق. #السبق

2022-08-18 17:09:09

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