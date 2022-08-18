أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع المغرب فى حادثة انقلاب حافلة نقل عمومي بمحافظة خريبكة ما أسفر عن سقوط ضحايا، وعبرت وزارة الخارجية عن خالص التعازي وصادق المواساة للمغرب قيادة وحكومة وشعباً معبرة عن تمنياتها بالرحمة للمتوفين وأن يرزق أهلهم جميل الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

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