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المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى #ليبيا، نيكولا #أورلاندو: نرفض الأعمال

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى #ليبيا، نيكولا #أورلاندو: نرفض الأعمال الأحادية المزعزعة للاستقرار في #ليبيا.
– هناك حاجة ملحة للتغلب على المأزق والانقسامات الحالية في ليبيا؛ لتجنب عدم الاستقرار والحفاظ على الوحدة والسيادة.
– على جميع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين يجب أن يضعوا مصلحة ليبيا أولا، وأن يحلوا الأزمة التي طال أمدها لتحريك البلاد نحو #الانتخابات.
– على جميع الشركاء الدوليين الرئيسيين دعم وساطة الأمم المتحدة القوية لحل المأزق التنفيذي، وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، وضمان الاستخدام العادل والشفاف للموارد الوطنية. #السبق

2022-08-18 18:04:27

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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