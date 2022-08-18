المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى #ليبيا، نيكولا #أورلاندو: نرفض الأعمال الأحادية المزعزعة للاستقرار في #ليبيا.

– هناك حاجة ملحة للتغلب على المأزق والانقسامات الحالية في ليبيا؛ لتجنب عدم الاستقرار والحفاظ على الوحدة والسيادة.

– على جميع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين يجب أن يضعوا مصلحة ليبيا أولا، وأن يحلوا الأزمة التي طال أمدها لتحريك البلاد نحو #الانتخابات.

– على جميع الشركاء الدوليين الرئيسيين دعم وساطة الأمم المتحدة القوية لحل المأزق التنفيذي، وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، وضمان الاستخدام العادل والشفاف للموارد الوطنية. #السبق

2022-08-18 18:04:27

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