رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا أحمد #حمزة: ما كشف عنه #النائب_العام من نتائج أعمال وتحقيقات ومنجزات، والتي من بينها قضايا تتعلق بجرائم حرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وحقوق المستهلك والأمن الغذائي، وجرائم الفساد المالي والإداري والإرهاب، والرقم الوطني، ونسب التزوير في جوازات السفر، وبطاقات الناخبين، ومنح أرباب الأسر، يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك في قدرة ورغبة وقوة إرادة القضاء الليبي بصفة عامة، ومكتب النائب العام بشكل خاص على تحقيق العدالة، وضمان حق التقاضي، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين، وإنهاء الإفلات من العقاب، بالرغم من التحديات والعقبات والعوائق التي لا حصر لها.

– حصيلة الجهود التي كشف عنها النائب العام هو بيان وتبيان للذين لا يعلمون والذين يعلمون، وللداخل والخارج وللرأي العام المحلي والدولي، لحجم الجهود المبذولة من أجل إعلاء قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة.

– نُثمن جهود مكتب النائب العام نائباً وأعضاء وكل المحاميين العامين في عموم البلاد، ونُجدد التأكيد على ثقتنا الراسخة في نزاهة وعدالة قضائنا الوطني، ونشد على أيديهم ولهم منا كل الدعم والمساندة والتضامن.

#السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-18 18:53:09

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