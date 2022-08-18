الحقوقي الليبي عبدالله العقوري: – تنظيم الإخوان يحاول مرارًا إدخال القضاء الليب

الحقوقي الليبي عبدالله العقوري:

– تنظيم الإخوان يحاول مرارًا إدخال القضاء الليبي في المعترك السياسي بمختلف الطرق واستمالته لصالحهم.

– مجلس النواب يحق له إصدار التشريعات باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة، كما أن القانون رقم 6 لعام 1982 بشأن تنظيم عمل المحكمة العليا ينص على أن تعيين رئيس المحكمة العليا ومستشاريها يكون بقرار من مؤتمر الشعب العام –مجلس النواب حاليًا-.

– هناك جهات أصبحت تحاول استمالة السلطة القضائية، إضافة إلى إقحامها في الشؤون السياسية، سواء بمحاولة الدفع بقياداتها لتولي مناصب مثل تشكيل حكومة أو ما فعله محمد الحافي رئيس المحكمة العليا بالترشح لمنصب المجلس الرئاسي والتي رفضها المجلس الأعلى للقضاء حينها.

– هنالك محاولة لإسناد مهام ليست من اختصاص القضاء لجهات قضائية، مثل إصدار التشريعات أو القواعد الدستورية المنظمة للانتخابات، بحيث تحصل على شبه حصانة قانونية رغم صدورها من غير جهة الاختصاص.

#ليبيا_24

2022-08-18 17:30:03

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