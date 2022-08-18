عضو مجلس #النواب #المبروك_الخطابي: رفع التجميد اليوم عن عمل #الدائرة_الدستورية ه

عضو مجلس #النواب #المبروك_الخطابي: رفع التجميد اليوم عن عمل #الدائرة_الدستورية هو بداية فصل جديد من الأزمة ومحاولة لإدخال القضاء من جديد كطرف رئيس في الصراع على غرار ما حدث عام 2014 حينما تم استغلالها.

– حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد منذ 8 سنوات التي أدخلتنا في متاهة الحوارات الدولية والتدخلات الخارجية السافرة ما هي إلا نتيجة حكم قضائي صدر من المحكمة العليا استغله المؤتمر الوطني آنذاك وفسره على هواه من أجل العودة إلى المشهد ومنازعة مجلس النواب في سلطاته.

– كيف ستتصدى الدائرة إلى ما يقارب من 90 طعنا دستوريا تمس كل الأعمال القانونية التي اتخذت خلال هذه السنوات وهل تعلم المحكمة أن ذلك سوف ينتج عنه صراع على الشرعية كما أنه يزعزع مكانة مؤسسات الدولة ويضعف مكانة ومركز الدولة الليبية في أي نزاع دولي.

– كان الأجدر بـ #المحكمة_العليا أن تدرك أن عليها إجراء مواءمة تفرضها حالة الأزمة وتربط أي موقف أو قرار من قبلها بإمكانية تفعيله واحترامه وإلا فإنه سيشكل مساهمة في تغذية الأزمة ويعلم الجميع أن تجنب الضرر أولى من تحقيق المنفعة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-18 20:17:10

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