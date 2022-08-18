أعلنت شركة الواحة النفطية البدء في التشغيل التجريبي للمحطة الرئيسية بحقل الظهرة، والتي يتوقع من خلالها وصول إنتاج الحقل من 8 إلى 10 آلاف برميل يوميا قبل إنتهاء السنة الحالية 2022، وكان حقل الظهرة قد تعرض لعمليات تخريب ونهب سنة 2015، قبل أن يخضع للصيانة ويدخل ضمن خارطة الإنتاج التي أقرتها المؤسسة الوطنية للنفط والتي صرحت بأن الإنتاج الحالي من الخام ارتفع إلى مليون و211 ألف برميل يوميا

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